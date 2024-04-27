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36 bin sağlık personeli istihdam edilecek

HABER MERKEZİ
36 bin sağlık personeli istihdam edilecek
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında 2024 yılı sonuna kadar 36 bin sağlık personelinin istihdam edileceğini duyurdu. Sağlık personeli istihdamına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yıl sonuna kadar uygulanmak üzere, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri yeniden belirlendi. Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.
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