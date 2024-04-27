45 bin Müslüman Mescid-i Aksa’da cuma namazı kıldı

İSRAİL'İN engellemelerine ve çıkardığı zorluklara rağmen yaklaşık 45 bin Filistinli ve yabancı Müslüman dün cuma namazını Mescid-i Aksa'da eda etti. İsrail polisi Filistinlilerin Aksa'ya girişini kısıtlamak için Doğu Kudüs'te konuşlandı.

ARBEDE YAŞANDI

ESKİ Şehir bölgesinin girişlerine bariyerler kuran İsrail polisi, bazı Filistinlilere kimlik kontrolü yaparak Mescid-i Aksa'ya girişlerini engelledi. Aksa'ya girmelerine izin verilmeyen Filistinli gençler, cuma namazını Esbat Kapısı karşısındaki kaldırımda kıldı. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aksa'da cuma namazına 45 bin kişi katıldı. Cuma namazının yaklaştığı saatlerde Aslanlı Kapısı'na gelen bir yasa dışı Yahudi yerleşimci polis bariyerlerini aşarak Mescid-i Aksa'ya girmeye çalıştı. İsrail polisi, fanatik Yahudi yerleşimciyi engellemeye çalışırken arbede yaşandı. Yahudi yerleşimciyi zapt eden İsrail polisi, daha sonra şahsı alandan taşıyarak uzaklaştırdı.