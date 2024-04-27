7 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 1794 yıl hapis cezası

İSTİKLAL Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de terör örgütü PKK'nın talimatıyla gerçekleştirilen saldırı davasında 10'u tutuklu 36 sanığın yargılandığı İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar açıklandı. Sanık Ahlam Albashır 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 1794 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bombayı bırakan Ahlam Albashır, 'Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak' ve 6 kişiye karşı 'kasten öldürme' suçlarından 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Albashır'a diğer suçlardan bin 794 yıla kadar hapis cezası verilirken, tutuklu yargılanan 10 kişiden 4'ünün tahliyesine karar verildi. Saldırıda 6 kişi yaşamını yitirmiş, 99 kişi yaralanmıştı.