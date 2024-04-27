‘Tarihe adını Gazze kasabı olarak yazdırdı’

İstanbul'da düzenlenen Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, net mesajlar verdi. "Kalbi Kudüs ve Filistin için atan siz kıymetli parlamenterleri ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum" diyerek sözlerine başlayan Başkan Erdoğan, "Birleşmiş Milletler kararlarına, uluslararası normlara uygun olarak Filistin'e hizmet eden siz kardeşlerimi tebrik ediyorum" dedi.

KİMLİĞİ YOK EDİLİYOR

Kudüs'ün kadim kimliğinin adım adım yok edildiğini belirten Başkan Erdoğan, "Kandan ve gözyaşından beslenen haçlı zihniyetinin tekrar hortlatılmak istendiğini görüyoruz. Haçlı seferleri ile yakılıp yıkılan Kudüs'ü tekrar ayağa kaldıran ve dört asır boyunca bir esenlik diyarı haline dönüştüren ecdadın torunları olarak Filistin'de yaşanan menfi- müspet her gelişmeyi yakından takip ediyoruz. Kudüs'ü savunmanın insanlığı savunmak olduğu inancıyla mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi. Son bir asırdır toprakları aşama aşama işgal edilen Filistin halkının bugün tarihin en vahşi zulümlerinden birine maruz bırakıldığını da ifade eden Başkan Erdoğan şöyle konuştu:

"7 Ekim'den bu yana yaşananları anlatmaya artık kelimeler yetersiz kalıyor. Modern dönem firavunlarını görmek isteyen hiç uzağa gitmesin son 203 gündür 35 bin Filistinli'yi acımasızca katledenlere baksın. Günümüzün Hitleri ve Nazileri Gazze'de 15 binden fazla çocuğu öldüren katillerdir. Netanyahu, kendisinden önceki caniler gibi adını Gazze kasabı olarak tarihe utançla yazdırmıştır. Alnına yapışan bu kara leke ne yaparsa yapsın çıkmayacaktır. Şimdi biz böyle konuşunca bakıyorsunuz birileri hemen rahatsız oluyor. Cürmü yüzüne söylenen her suçlu gibi İsrail yönetimi de antisemitizmle itham ederek bizi susturabileceğini zannediyor."

TİCARİ İLİŞKİYİ KESTİK

Başkan Erdoğan, "Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık. Ne yaparsanız boş, Tayyip Erdoğan'ın kalbine de, kavline de zincir vuramazsınız. Ey Netanyahu, duam şu; Ya Rab, Kahhar ismi şerifinle tecelli ederek başta Netanyahu olmak üzere bu siyonistleri kahrı perişan eyle. Yarım asırlık siyasi hayatımız boyunca bedel ödemekten asla çekinmedik. Kimse kusura bakmasın tüm imkansızlıklara rağmen Filistinli kardeşlerimiz tam 203 gündür tek başlarına direnirken, yalnız başlarına tüm insanlığın onurunu savunurken hiç kimse bizden soykırıma sessiz kalmamızı bekleyemez. Bundan bir asır önce topraklarını işgal eden emperyalist güçlere karşı bağımsızlık mücadelesi yürüten kahraman bir milletin evlatları olarak haklı davalarında yanlarında olduğumuzu dile getirdim. İnşallah bundan geri adım atmayacak 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen, toprak bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin kurulması için samimiyetle çaba harcamayı sürdüreceğiz" dedi. "İsrail ile ilişkilerimizi ticari anlamda başta olmak üzere kestik" diyen Başkan Erdoğan, Gazze'ye yardımlarda ilk sırada Türkiye'nin yer aldığını da ifade etti ve ekledi: "Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması amacıyla çabalarımızı devam ettiriyoruz. 1915 olayları üzerinden Türkiye'ye yönelik asılsız ithamları tekrarlamak yerine Amerikan yönetimi Gazze'ye bakmalı, İsrail'in Gazze'deki soykırım girişimlerini görmeli, bunun engellenmesi için gayret etmelidir."

"GEZİ OLAYLARI'NDA KAMP KURANLAR FİLİSTİN PROTESTOSUNU GÖRMÜYOR"

SON bir haftadır Amerikan üniversitelerinde yaşananlara da değinen Başkan Erdoğan, "Gezi Olayları'nda İstanbul'a kamp kuranlar Filistin protestosunu görmüyor. Gazze'deki zulme tepki gösterenler adeta linç ediliyor. Uluslararası basın kuruluşları Gazze'de öldürülen 140'tan fazla gazeteci meslektaşları hakkında çıkıp tek bir cümle dahi kuramıyor" dedi.

HOLLANDA BAŞBAKANI: NATO'NUN TÜRKİYE'NİN LİDERLİĞİNE İHTİYACI VAR

BAŞKAN Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile de görüştü. Rutte, düzenlenen basın toplantısında, "NATO'nun güney kanadının Türkiye'ye ihtiyacı var, Türkiye'nin liderliğine ihtiyacı var. Türkiye jeopolitik bir aktör ve Türkiye'nin bölgede çok etkisi var" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN HAMURSUZ BAYRAMI MESAJI

BAŞKAN Erdoğan, Musevi vatandaşların Hamursuz Bayramı'nı tebrik ederek bir mesaj yayımladı: "Asırlardır bir arada yaşadığımız, toplumumuzun ayrılmaz parçası olan Musevi Cemaati'nin Hamursuz Bayramı'nı tebrik ediyorum. Musevi vatandaşlarımız için özel anlamı olan bu günlerin, barışa, adalete ve huzura vesile olmasını diliyorum. Musevi vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyor, esenlikler diliyorum."