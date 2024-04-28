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3 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesindeki 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DHA
3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri...Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesindeki 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesindeki 2 PKK'lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

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