Başkan Erdoğan’a büyük sevgi seli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünÜsküdar'da akaryakıt istasyonu çalışanlarını ziyaret etti. Öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılan Başkan Erdoğan, Kirazlıtepe Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna geldi.

ARACINI DURDURDU

Firma yöneticileri ve çalışanlarıyla sohbet eden Başkan Erdoğan, çıkışta kendisini bekleyen Kirazlıtepe Kentsel Dönüşüm Uygulama Alanı'nda görevli işçilerle fotoğraf çektirdi. Petrol istasyonundan ayrılan Başkan Erdoğan, aynı caddenin Ferah Mahallesi sınırlarında kalan bölümünde kendisine sevgi gösterisinde bulunan bir grup vatandaşın önünde aracını durdurdu.

Burada vatandaşlarla sohbet eden Başkan Erdoğan, çocuklara oyuncak hediye ederek daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.Başkan Erdoğan dün İstanbul Sarıyer'de öğrenci velisi tarafından darp eden Necla öğretmeni telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Erdoğan, olayla ilgili bilgi de aldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandığını duyurmuştu.

YENİ ALGI OPERASYONU

FİLİSTİN davasına dünyada en çok destek veren Başkan Erdoğan ve Türkiye türlü yalanlarla hedef alınmaya devam ediyor. Algı operasyonlarına devam eden odaklar, son olarak İran'ın 15 Nisan'da İsrail'e fırlattığı füzelerin Kürecik sayesinde erken tespit edilerek durdurulduğu iddialarıyla ortaya çıktı. Kürecik iftirasının Başkan Erdoğan'ın Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye ile görüşmesinin ardından dolaşıma sokularak körüklenmesi dikkat çekti. Başkan Erdoğan, Malatya Kürecik'teki radar üssüyle iftiralara değinerek "Kürecik'teki radar merkezinin ülkemizin ve ittifakımızın güvenliği dışında hiçbir devletle herhangi bir ilişkisi, bağı, irtibatı yoktur ve olamaz. Türkiye böyle bir şeye zaten izin vermez" dedi.