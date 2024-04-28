TBMM Çocuk Zirvesi’nde çarpıcı tespitler çıktı

TBMM'DE "Geleceğin Dünyasında Çocuk ve Çocukluk" temasıyla düzenlenen Çocuk Zirvesi'nde çocuk ve gençlerin internet kullanımına ilişkin çarpıcı veriler paylaşıldı. Buna göre, 19 Avrupa ülkesinde 9-16 yaşlarında 25 binden fazla çocukla yapılan ankete göre, çocukların çevrim içi ortamlarda harcadığı zaman iki katına çıktı. Olumsuz çevrim içi deneyim yaşadığını belirten çocukların oranı yaşla birlikte artıyor. Amerika'da yapılan araştırmalara göre, son bir yılda 'depresif atak' geçirdiğini ifade eden gençlerin sayısı yüzde 150 arttı. Hafta bir hafta bir dijital platform ya da Facebook kullanmayan deney grubunun, kullananlardan daha az depresif olduğu ve daha farklı aktivitelere yöneldiği ortaya çıktı. Başka bir araştırma sosyal medya kullanmayanların daha mutlu ve politik olarak daha az kutuplaştığını gösterdi.

TÜRKİYE'DE internet kullanımı 6-15 yaş grubundaki çocuklarda 2021 yılında yüzde 82,7'ye ulaştı. 2013 yılında ise yüzde 50 civarındaydı.