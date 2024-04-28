Terör odaklarına nefes aldırılmıyor

TERÖRE ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK'lı terörist daha öldürüldü. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

FETÖ FİRARİSİ YAKALANDI

ÖTE yandan Mersin'in Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri, MASAK raporlarına ilişkin terör örgütü DEAŞ'ın finansal faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda, Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü. Amasya'da ise FETÖ firarisi hükümlü yakalandı. Yapılan çalışmada, FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve görevinden ihraç edilmiş olan astsubay G.N. ilçe merkezinde saklandığı ikamette yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.