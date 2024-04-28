TURKSAT-6A Temmuz’da yörüngeye fırlatılacak

4. Mobilefest Teknoloji Fuarı ve Konferansı'nda konuşan T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Mobilifest'in yerliliği ve milliliği dünya göstermesi bakımından diğer fuarlardan ayrıştığını belirterek, "Tamamen yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz TURKSAT-6A'nın son testleri yapılıyor. Temmuz ayı gibi yörüngeye fırlatılacak" dedi.

YERLİ VE MİLLİ

300 katılımcı marka ve 20 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan fuar, eş zamanlı olarak TÖDEB tarafından düzenlenen Agora Fintech alt etkinliğine de sahne oluyor. Sayan, "Küreselleşen dünya hızlı bir değişim gösterirken bu değişimin en büyük öznesini mobil teknolojiler oluşturuyor. Bu noktada ülkemiz adına önemli bir kazanım olan Mobilfest, yerliliği ve milliliği dünya göstermesi bakımından diğer fuarlardan ayrılıyor. Ayrıca gurur duymamız gereken bir diğer nokta da bugün ülkemizdeki şebekelerimizde yüzde 51 oranında yerli ürün kullanıyor. Aynı zamanda tamamen yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz TURKSAT-6A'nın da son testleri yapılıyor ve temmuz ayı gibi yörüngeye fırlatacağız" dedi.