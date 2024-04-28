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Haberler Gündem Yeni müfredat ‘ezber’ bozacak

Yeni müfredat ‘ezber’ bozacak

Yeni müfredat ‘ezber’ bozacak

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) ilgili paydaşların görüşlerini almak için askıya çıkarılan yeni müfredat, ezberleyerek öğrenmeye son vermeyi amaçlıyor. Öğrencilere kalıcı bir öğrenmeyi sağlamak için hemen hemen her derste atölye çalışmalarına yer verilecek. Derslerin yarısı öğrencilerin öğrendiklerine yorum katabilecekleri atölye çalışmalarıyla gerçekleştirilecek. Müfredatta Türkçe'nin etkili kullanılması tüm derslerin ortak hedefi olarak belirlendi. Matematikte veriye dayalı çalışma; fen bilimlerinde ise bilimsel sorgulama beceri olarak tanımlandı.

CEYDA KARAASLAN

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