‘Zehir’ operasyonları aralıksız sürüyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Narkoçelik- 14 operasyonları sonucunda 322 kilogram uyuşturucu madde ve 135 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 321 zehir taciri ve sokak satıcısının da yakalandığını bildirdi. Yerlikaya,10 ayda uyuşturucu madde imalatçılarına, satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 39 bin 661 operasyon düzenlendiğini söyledi.

KAĞIDA SARILMIŞ BONZAİ

MUĞLA İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüpheleri üzerine M.Ö. (45) ve E.K.'yı (44) durdurup arama yaptı. Üzerlerinde kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde bonzai ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı.

UYUŞTURUCU KURYELERİ

KÜTAHYA İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüsünü durdurdu. Azerbaycan uyruklu anne Ü.N. ile oğlu A.N'ye ait valizde, 2 kilo 82 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Uyuşturucu kuryesi oldukları sanılan anne ve oğul tutuklandı.