ABD basını: Yeni süper güç Türkiye

ABD merkezli The National Interest dergisi, Türkiye'nin denizlerdeki başarısını masaya yatıran bir makale yayınladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, TCG Anadolu'nun bir üst versiyonunun daha üretileceğini duyurmasına vurgu yapılan raporda, Türkiye'nin uçak gemileri kapsamında bir sonraki süper güç olma yolunda ilerlediği belirtildi. Haberin hemen başında TCG Anadolu'ya geniş yer veren dergi, Türkiye'nin şimdilerde bir başka uçak gemisi geliştirdiğini belirtti.

EN AZ 50 UÇAK

TCG Anadolu hakkında, "Türkiye Yüzyılı'nı da temsil edecek şekilde tasarlanan TCG Anadolu... kendi alanında dünyanın ilk İHA'ların iniş-kalkış yapabilen savaş gemisidir" ifadesini kullandı. İkinci üretilen gemiyle ilgili kaynaklardan edindiği bilgileri derleyen The National Interest, geminin iniş ve kalkış dahil 3 pistinin olacağını ve en az 50 uçağı taşıyabileceğini ifade etti. Tüm bunların Türkiye'nin Türkiye'nin deniz gücünü değiştirebileceğini hatırlatan dergi, ikinci uçak gemisiyle beraber Türklerin Ege, ve Akdeniz'de olan gücünü bir sonraki boyuta taşıyacağını yazdı.