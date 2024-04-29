ABD’li politikacı Filistin’e destek gösterisinde gözaltına alındı

ABD'de 2024'teki başkanlık seçimleri için Yeşil Partiden aday olan Jill Stein, Missouri eyaletinin St. Louis kentindeki Washington Üniversitesi'nde düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde gözaltına alındı. Stein'ın sözcüsü, gözaltıyla ilgili ABD basınına açıklama yaptı. Sözcü, başkanlık seçimleri için Yeşil Partiden aday olan Stein ile seçim kampanyasının yöneticisi ve yardımcısının da gözaltına alındığını bildirdi. St. Louis kentinde bulunan Washington Üniversitesi'ndeki göstericilerin, üniversitenin halihazırda Gazze'de Filistin halkına karşı yürütülen "soykırıma" mühimmat sağlayan Boeing şirketine yatırımlarını kesme çağrısı yaptığını aktaran sözcü, "Stein'ın kampanyası, öğrencilerin taleplerini ve barışçıl gösterilerini destekliyor." ifadesini kullandı.