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Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberleri... Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının derinliğini 9.65 kilometre olarak bildirirken olumsuz bir hadise yaşanmadı.

AA
Ege Denizi’nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı saat 07.24'te, yerin 9,65 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntının merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine uzaklığı 195,27 kilometre olarak ölçüldü. Deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

SABAHA KARŞI DA DEPREM OLMUŞTU

Ege Denizi'nde bu sabah saat 05.07 sıralarında bir deprem daha meydana gelmişti. 3.5 büyüklüğündeki depremin derinliği 8.89 km olarak açıklanmıştı.

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