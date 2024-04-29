  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Erdoğan-Özel görüşmesinin tarihi belli oldu

Erdoğan-Özel görüşmesinin tarihi belli oldu

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel 2 Mayıs Perşembe günü öğleden sonra görüşecek. Kritik kabulde Başkan Erdoğan'ın yeni anayasa çalışmasını gündeme getirmesi bekleniyor.

HABER MERKEZİ
Erdoğan-Özel görüşmesinin tarihi belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP lideri Özgür Özel'i bu hafta kabul etmesi bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2 Mayıs Perşembe günü öğleden sonra görüşecekleri öğrenildi.

Erdoğan ve Özel, TBMM'nin 104'üncü açılış yıldönümü nedeniyle düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resepsiyonunda sürpriz şekilde bir araya gelerek kısa bir sohbet gerçekleştirmişti.

Erdoğan, burada basın mensuplarının, CHP Genel Başkanı Özel'in görüşme talebiyle ilgili sorusuna, "Benimle bir görüşme talepleri oldu. İnşallah en kısa zamanda bir araya gelişi de gerçekleştiririz" ifadelerini kullanmıştı. Merakla beklenen ikili zirvenin ana gündemini Yeni 'Anayasa' ve terörle mücadelenin oluşturması bekleniyor.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA