Filistinli çocuklardan dayanışma gösteren üniversitelilere teşekkür

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde Filistinli çocuklar, ABD ve Avrupa'dakiler başta olmak üzere kendileriyle dayanışma gösterilerinde bulunan üniversite öğrencilerine teşekkür ederek protestoyla karşılık verdi.

100 ÖĞRENCİ GÖZALTINDA

Filistinli öğrenciler, "Minesota Üniversitesi öğrencilerine Gazze ile dayanışmasından dolayı teşekkür ederiz.", "Gazze'de savaş eğitimi mahvediyor." pankartlarını açtı. ABD genelinde Filistin'e destek için birçok farklı eyalet ve üniversitede gösteri düzenleyen öğrenciler, üniversitelerinin İsrail'e desteğini kesmesi için talepte bulunuyor. ABD ve Avrupa'daki üniversite öğrencileri Gazze halkına destek için gösteri düzenlerken, güvenlik güçlerinin sert müdahalesine maruz kalıyor. ABD'deki üniversitelerde devam eden Filistin yanlısı protestolarda eylemcilere sert müdahalede bulunan polis Indiana Üniversitesi'nde 23, Arizona Eyalet Üniversitesi'nde 72, Washington Üniversitesi'nde 80, Northeastern Üniversitesi'nde ise 100 Filistin destekçisini gözaltına aldı.