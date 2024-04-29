Hamas, ateşkes ve esir değişimi anlaşması için karar noktasında

HAMAS Hareketi'nin, Gazze Şeridi'nde önerilen yeni ateşkes ve İsrail ile esir takası anlaşmasına ilişkin cevabını bugün açıklayacağı bildirildi. Mısır basınına göre, Halil el-Hayye başkanlığındaki Hamas heyeti, hareketin Gazze'deki ateşkes önerisine ilişkin yanıtını iletmek üzere Kahire'ye gelecek.

BUGÜN MISIR'A GİDİYORLAR

FİLİSTİNLİ bir kaynak da haberi doğruladı. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, İsrail'in, 13 Nisan'da arabulucu Mısır ve Katar'a ilettiği esir değişimi ve ateşkes anlaşmasına dair tutumuna ilişkin resmi yanıtını aldığını duyurmuştu. Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el- Hayye, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, İsrail ile dolaylı müzakerelerde esnek bir tutum sergilediklerini ancak Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye yönelik savaşı bitirmeyi reddederek süreci uzattığını söylemişti. İstihbarat Şefi Abbas Kamil'in başkanlığındaki Mısır heyeti de İsrail ile Hamas arasında esir takası müzakerelerini görüşmek için dün İsrail'e gitmişti. İsrail hükümetinin, Hamas ile esir takası müzakerelerine "son bir şans vermeye hazır olduğunu" ancak müzakerelerde ilerleme kaydedilmezse Refah'a kara saldırısı başlatacağı mesajını Mısır tarafına ilettiği bildirilmişti.