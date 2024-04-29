Şehit polis memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan polis memuru S.U.Ş, 27 Nisan'da beylik silahıyla Polis Merkezi Amiri Başkomiser Kamuran Üçgül ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Komiser Gökhan Özer'e ateş açmış, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polisler müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Polis Merkezi Amiri Üçgül'ün (46) naaşı, Osmaniye'nin Cemalpaşa Mahallesi'ndeki babaevinin önünde helallik alınmasının ardından cenaze töreni için Kadirli Asri Mezarlığı'na götürüldü. Törene, şehidin babası Mehmet Akif, annesi Gülay, eşi Mutlu, çocukları İrem ve Metehan Üçgül ile yakınlarının yanı sıra Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE

Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Ali Çakmak, cenaze namazını kıldırdı. Namaz sonrası Üçgül'ün naaşı, mezarlıktaki şehitlikte toprağa verildi. Öte yandan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kamuran Üçgül ve Gökhan Özer'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.