Vatan Partisi’nden İzmir’de Milli Devlet Bildirgesi

VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisince hazırlanan "Milli Devlet Bildirgesi"ni, düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. İzmir'deki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Perinçek, "Milli Devlet Bildirgesi"ni, toplumun tüm kesimlerinin değerlendirmesine sunduklarını söyledi. Bildirge ile Vatan Partisinin bir seferberlik başlattığını, tüm kesimleri bu bildirgeyi imzalamaya davet ettiklerini ifade eden Perinçek, şunları kaydetti: "Milletimizin, devletimizin güvenliği, vatan topraklarının bütünlüğü, Türkiye Cumhuriyeti'nin tekliği ve iki yüzyıldır devam eden milli demokratik devrimimiz için, Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Kemalist devrimimizi kesin zafere ulaştırmak için milletimizi birleşmeye, üretim devrimi için seferber olmaya davet ediyoruz."