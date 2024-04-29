“Yeni Anayasa’nın temeli demokratik birikimimiz”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, yeni Anayasa çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Uçum, "Açıktır ki Cumhuriyetimizin ilkeleri ve demokratik birikimimiz yeni anayasanın kaidesi yani en sağlam temeli olacaktır" dedi.

"NESNEL BİR İHTİYAÇ"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, sosyal medya hesabından 'Yeni Anayasa' başlıklı bir yazı yayımladı. Uçum, Türkiye'nin olağan gündemi 'Yeni Anayasa' tartışmasının yine öne çıktığını belirterek, "Açık olan şu ki ülkemiz yeni anayasaya kavuşuncaya kadar bu tartışma devam edecek. Çünkü yeni anayasa Türkiye'nin; subjektif değerlendirmelerden, öznel iradelerden de sıfırdan, sil baştan bir kurgu olmayacağı tüm toplumda genel kabul görüyor" ifadelerini kullandı.

50+1 KURALINA DEVAM

Anayasa'nın ilk 3 maddesinin vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Uçum, "Yeni Anayasa'da halk iradesinin temel kazanımı olan başkanlık sisteminin ve tüm kuvvetler açısından demokratik meşruiyet ilkesinin korunması ve geliştirilmesi, yüzde 50+1 kuralının devam ettirilmesi halkın demokrasi mücadelesinin kazanımlarının bir gereğidir. Açıktır ki Cumhuriyetimizin ilkeleri ve demokratik birikimimiz yeni anayasanın özgürlükçü, koruyucu, sosyal, gelişkin demokrasiye imkan veren milli bir anayasa olabileceğini belirtti.