AK Parti’de kritik MYK toplantısı ile değişim başlıyor! Kan ve ruh kaybına neşter

Başkan Erdoğan, seçim sonrası ilk MYK'da, "Ortada oy kaybının yanında, kan ve ruh kaybı bulunuyor. Oy kayıplarının tek bir soruna ve tek bir başlığa indirilememeli, nerede eksik, hata, kasıt ya da ihanet varsa üzerine gitmenin boyunlarının borcu" ifadelerini kullanmıştı.

SEÇİM KARNESİNİN SİYASİ ANALİZİ

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla seçim sonuçlarının çok boyutlu olarak ele alınması ve analiz edilmesi için seçim sonuçları araştırma komisyonu kuruldu, sandık bazlı analizler yapıldı, "Türkiye'yi Dinliyoruz Projesi" hayata geçirildi. Son olarak seçim çalışmalarında aktif görev alan milletvekillerinin karnesi çıkarıldı. Teşkilat Başkanı Kandemir 31 Mart'ın ardından yapılan tüm analizlerin siyasi boyutunu ele alan kapsamlı bir sunum hazırladı. AK Parti palyatif değil temelden sorunları çözmek için çalışmalarına hız verdi.

İLK DEĞİŞİM İL BAŞKANLARINDA

AK Parti'deki değişim dalgasının teşkilatlardan başlaması öngörülüyor. Özellikle yönetimi AK Parti'de olan ve bu seçimde oy kaybı yaşayan iller ile AK Parti'nin kazanmaya yakın olduğu fakat kıl payı kaçırılan illere ayrı parantez açılacak. Değişimin ilk etapta oy kaybı yaşanan il ve ilçe başkanlıklarında yapılması planlanıyor.

YENİ İL BAŞKANLARININ PROFİLİ NEYE GÖRE BELİRLENECEK?

Yerel seçimlerin ardından ilk kez ikinci parti durumuna geçen AK Parti, sert muhalefet yapacak isimlere ağırlık verecek. Bu kapsamda il ve ilçe başkanlarının profillerinin de nasıl olacağı MYK'da değerlendirilecek. Yeni dönemde cevval, kendini iyi ifade eden, muhalefet yapma başarısını gösterebilecek kişiler arasından il başkanları seçilmesi bekleniyor.