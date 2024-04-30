Bahçeli: Netanyahu tarihe katil olarak geçecek

MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Milletimizin beklentisi sürdürülebilir hizmettir. Siyaseti aklın rehberliğinde yorumlarsak, en isabetli karar budur. Yeni yüzyılda mutlu millet inancına el birliğiyle ulaşmalıyız. Dünyanın kaynadığı, coğrafyaların karıştığı günümüz şartlarında iç huzur ve toplumsal dayanışmayı üst seviyeye çıkarmak zorundayız. Bununla ne kadar iftihar etsek azdır.

Cumhur ittifakı, aziz millet varlığının sevdalısı, kılavuzudur.

Lider ülke Türkiye'dir. Siyasi ve ekonomik çarpıklıkların, Türkiye'nin gücüne güç katması, küçük bir azınlık dışında her insanımızın memnun olmasını sağlamaktadır. Zulme tepki gösteren bir millet ve devlet vardır. Dünya gelse de böyle gitmez diyen, doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen bir irade vardır. İsrail'in Gazze'de işlemiş olduğu soykırımın sebebi Türkiye'dir. Gazze şeridinde korku filmlerini aratmayan olaylar yaşanmaktadır.

Rehine takası ve ateşkes görüşmelerinin sonuca bağlanması gönülden dileğimizdir. Gazze'nin yanı sıra Batı Şeria tehlike altındadır. Bu barbarlığın sonu yoktur. BM, Filistin sorunun çözümünde acz içindedir. BM Güvenlik Konseyi 2. DÜnya SavaşI'nın hemen sonrasındaki şartlar altında kurulmuştur. Kararlar 15 üyenin en az 9'unun onayıyla alınsa da daimi üyelerin veto hakkı bulunmaktadır. BM'de değişiklikler yapılması zorunludur. Bunun için 5 üyenin onayı gerekmektedir.

İsrail halkı Netanyahu'nun şiddet politikalarından rahatsızdır.

Netanyahu başta olmak üzere bakanlar ne diyorsa, aynısını ülkemizde dile getiren istismarcılar vardır.

PKK'ya terör örgütü diyemeyen, İBB Başkanı'nın Hamas'a terör örgütü yaftası yapıştırması, Siyonizmin değirmenine su taşımaktır. İBB Başkanı küresel emperyalizmin kanlı yüzlerine alın beni tepe tepe kullanın mesajı vermiştir. Kulun bir hesabı olabilir, ama Allah'ın da bir hesabı vardır.

ERDOĞAN'IN IRAK ZİYARETİ TARİHİDİR

Erdoğan'ın Irak ziyareti tarihidir. Ankara Bağdat ilişkisi iki ülkenin de yararınadır. Irak'ın güvenliği ve huzuru Türkiye'nin güvenliği ve huzurudur. Olması gereken PKK'nın terör örgütü ilan edilerek topraklarından sökülüp atılmasıdır. Kalkınma Yolu projesi ile bölgemiz refaha kavuşacaktır. Ankara'ya gelmeden İBB başkanına koşan Almanya cumhurbaşkanının niçin böyle bir programa ihtiyaç duyduğu soru işaretleri ile doludur. Potansiyel mesajları şaibelidir. Yine de Türkiye Almanya arasındaki ilişkilerin hedeflenen seviyelere gelmesi temennimizdir.

DEM'lenmiş belediyelerdeki törenlerde devlete ve millete parmak sallayan iğrenç sahneler hafıza kayıtlarımızdadır. Sadece cumhuriyetin kuruluşunda değil her dönem millet kavramı birleştirici olmuştur. Partimiz her insanımızı Türk milleti olarak kucaklamaktadır. Soy temelindeki bir üstünlük bizim nazarımızda yok hükmündedir. Kökeni, dili, dini ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes bizim kardeşimizdir. Yabancı düşmanlığı ayaklarımızın yedi kat altındadır.

Türkiye'nin Kürt sorunu yoktur, bölücülük ve terör sorunu vardır. Türk ile Kürt, Alevi Sünni arasında uçurumlar oluşturmak için hizmet edenler alçakların en alçağı hainlerin en hainidir. Bu millet büyük bir millettir. Bölücü terör sorunu yeni yüzyılda kesinlikle bitecektir. MHP bölücü mihraklara direnecektir. Türk vatanında İstiklal Marşı'na yan bakmak düşmanın bile cüret edemeyeceği soysuzluktur.