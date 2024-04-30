MİT’ten PKK’ya ağır darbe: Sonun başlangıcı

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde son bir haftada düzenlediği operasyonlarda, aralarında sözde örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 15 terörist etkisiz hale getirildi. Ardı ardına yapılan operasyonlarla ilgili konuşan Güvenlik ve Strateji Uzmanı Erhan Çalışkan, "Büyük hareket öncesi büyük temizlik" dedi ve ekledi: "MİT tarafından nisan ayının son haftasında gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında yönetici düzeyde örgüt mensuplarının da bulunduğu 15 terörist etkisiz hale getirildi. MİT, Büyük temizlik öncesi sonun başlangıcı için yani büyük operasyon için düğmeye bastı."

Güvenlik ve Strateji Uzmanı Erhan Çalışkan

NOKTA OPERASYONLAR

HASSAS planlanan operasyon sonucu, eylem hazırlığındaki 15 kişilik terörist grubunun etkisiz hale getirildiğini belirten Çalışkan şöyle konuştu: "MİT ve güvenlik güçlerimiz her alanda nokta operasyonlara devam ediyor. Terör örgütüne nefes aldırılmadığımız operasyonlarla net olarak vurgulandı. Terör örgütü yöneticilerini hedef alan ve PKK'ya göz açtırmayan MİT, önümüzdeki süreçte Irak'ta operasyonların artırılacağı mesajını verdi. Yani son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlar artık terör örgütü için sonun başlangıcı."