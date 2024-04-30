‘Teknoloji bağımlılığı’ ve ‘Siber zorbalık’ yeni müfredatta

TÜRKİYE Yüzyılı Maarif Modeli'nde öğrencilerin çok yönlü gelişmesi öncelikli olarak ele alındı. Buna göre öğretim programları ortak metninde yer alan bilgilere göre, sosyal bilimlerde, yerli ve yabancı literatür, alanın kendine özgü yapısı ve çağın gereklilikleri göz önünde bulundurularak, 21. yüzyıl becerileriyle güçlü ilişkileri olan 17 alan becerisi belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), temel eğitim sosyal bilgiler müfredatına, "dijital vatandaşlık", "siber zorbalık", "teknoloji bağımlılığı", "Kovid-19 salgını" ve "afetler" gibi konular eklendi.

BECERİLER KAZANDIRACAK

SOSYAL bilgiler dersi yeni öğretim programının geliştirilme sürecinde köklü bir anlayış değişikliğine gidildi. Öğretim programında öğrencilerin ihtiyaç duyabilecekleri bilgiler uygun zihinsel becerilerle bütünleştirildi, bilgi ve becerinin bir arada yansıtıldığı öğrenme hedefi olarak şekillendirildi. Programda yer alan konularda yatayda ve dikeyde bütünlük sağlandı. Yatayda yer alan konular öğrencinin yaşadığı çevre, yaşadığı il, ülke ve küresel bağlamda ele alınırken dikeyde ilkokul düzeyinde hayat bilgisi, insan hakları ve vatandaşlık, ortaöğretimde ise tarih ve coğrafya dersleriyle bütünlük sağlandı. Bu bütünlük sağlanırken konu tekrarından kaçınıldı ve uygun becerilerle birleştirilerek öğrenme hedefleri oluşturuldu.