11 ilde Bozdoğan-33 operasyonu: 58 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan terör örgütünün propagandasını yapan ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü provoke etmeye yönelik hazırlık içerisinde bulunan kişilere yönelik "Bozdoğan-33" operasyonlarında 58 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin üstün gayretleriyle milletin huzuru, birlik ve beraberliği için son etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti. İstanbul, Diyarbakır, Adana, Antalya, Bilecik, Mardin, Batman, Muğla, Muş, Şanlıurfa ve Van'da "Bozdoğan- 33" operasyonlarının düzenlendiğini belirten Yerlikaya, "11 ilde sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan, terör örgütü içerisinde faaliyette bulunduğuna dair bilgiler olan ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü provoke etmeye yönelik hazırlık içerisinde bulunan

şahıslara yönelik düzenlenen "Bozdoğan-33" operasyonlarında 58 şüpheli yakalandı" ifadelerini kullandı. Operasyonlarda, 5 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, AK-47 tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.