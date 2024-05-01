Başkan Erdoğan’dan 1 Mayıs mesajı

Başkan Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle sosyal medya hesabından mesaj yayınladı.
Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum."
Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 1, 2024