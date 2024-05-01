  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı

Başkan Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı

Son dakika haberleri...Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında "Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum." dedi.

HABER MERKEZİ
Başkan Erdoğan’dan 1 Mayıs mesajı

Başkan Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle sosyal medya hesabından mesaj yayınladı.

Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum."

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA