AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kuruluna (MYK) ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı. "Gazze birinci gündemimiz. Halklar Filistin davasından yana" diyen Çelik, "Öğrenciler, siyasetçiler tepkilerini ifade ediyor. Soykırım karşıtı Yahudi bir profesör yine polisler tarafından Gazze'deki Netanyahu politikasına karşı çıktığı için gözaltına alınıyor. Bu görüntüler, düşünceye vurulan ters kelepçenin sembolü olarak hafızalara nakşedilmiştir" dedi.

SOYKIRIMCI POLİTİKALAR

"İmamoğlu'nun Hamas açıklaması yanlış" diyen Çelik, "ki prensip ortaya koymuştuk.

Hangi kesime olursa olsun sivillere saldırıları doğru bulmuyoruz ama şöyle bir nokta var, esas mesele Hamas meselesi değil, Netanyahu hükümetinin soykırımcı politikalarla Filistinlilere uyguladığı katliamdır. Ortada bir terör varsa, Netanyahu hükümetinin soykırım politikasına verilecek isimdir. Bu söze CHP'lilerin ne dediğini sormak gerek. Lanetlenmesi gereken Netanyahu'nun politikasıdır" dedi.

SOYLU İNSANLAR YENECEK

Çelik şöyle konuştu: "Her ne olursa olsun insanlık vicdanı çeşitli dinlerden, milletlerden soylu insanlar bu soykırımı yenecektir.

Cumhurbaşkanımızın koyduğu iradeyle şunu söyleyebiliriz ki bütün vatandaşlarımızın duruşu sayesinde siyonizm burayı işgal edememiştir." Irak ziyaretine de değinen Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Irak'a gerçekleştirdiği ziyaretin başlıkları çok kapsamlıydı. Tek seferde en çok anlaşma imzalanan ziyaretlerin başında gelmektedir.

Önemli konulardan biri terörle mücadeledir.

Irak PKK'yı terör örgütleri listesine almalı. PKK Irak'ın toprak bütünlüğüne karşı bir terör örgütüdür. Irak'a dönük olarak, sınırlarımıza dönük saldırı Irak'tan geldiği zaman BM şartının 51. Maddesi yetkisi ile müdahale ediyoruz. Bu müdahaleler Irak'ın toprak bütünlüğüne karşı değildir.

Mecbur olduğumuz için yapıyoruz. Keşke Irak'taki egemen otorite bunları temizlese, saldırılar son bulsa. O bölgelere dönük verdiğimiz karşılık, Türkiye'nin egemenlik haklarını korumak anlamına geldiği gibi, kardeş Irak'ın da terörden korunması anlamına gelmektedir" diye konuştu.

"VATANDAŞIMIZA VERİLEN HAK GERİ ALINMAZ"

Çelik, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Siste mi'ne de değinerek, "Cumhurbaşkanlı ğı Hükümet Sistemi milletimizin oyları ile onaylanmıştır. Cumhurbaşkanlığı seçme yetkisi vatandaşımıza verilmiştir. Vatandaşı mıza verilen hak geri alınmaz. Cumhurbaş kanlığı Hükümet Sistemi çeşitli testlerden geçmiştir. Aksayan yönler varsa her zaman düzeltilmesi mümkündür" dedi.