Hakurk’a hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hâle getirildi. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, terörle mücadele operasyonlarının, bölgede son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla süreceği vurgulandı. Paylaşımda, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi" denildi.

FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA OPERASYON DÜZENLENDİ

Terör örgütü FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin irtibatı olduğu anlaşılan 16 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada sivil imamlarla haberleştikleri tespit edilen 2'si mahrem imam, daha önce ilişikleri kesilmiş 4'ü subay, 4'ü astsubay, 6'sı öğrenci olmak üzere 16 şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerindeki kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları tespit edilen toplam 16 şüphelinin, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir" denildi.