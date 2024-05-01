Kurtulmuş’un yeni Anayasa mesaisi başladı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni Anayasa için siyasi partileri ziyaretine başladı. Kurtulmuş, ilk olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Meclis'te ziyaret etti. Kurtulmuş görüşmenin ardından, "Anayasa'nın içeriği ile ilgili bir kelime konuşmadık, usul konuştuk. Partilerin anayasaları olmaz, Anayasa teklifleri olur, milletin Anayasası olur. Benim içinde yapıcı ve verimli bir görüşme oldu. Hep birlikte bir yol bulacağız. Mayıs ayının sonuna kadar grubu bulunan siyasi partilerden fikirlerini alacağız. Önümüzdeki sene Meclis açıldığında müzakere başlar ve sonuç alabileceğimizi düşünüyorum. Kararı Meclis verecektir, milletvekillerimizin oylarıyla yapılacak. Bu süreçte yapıcı diyaloğumuzu bütün siyasi partilerimizle sürdüreceğiz."

GÖRÜŞLER ALINACAK

ÖZEL de görüşmeyi, "Sorumluluğumuzun farkındayız, parti içinde konuyu değerlendireceğiz" sözleriyle değerlendirdi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, planlanan takvim içinde diğer parti gruplarını da ziyaret edecek. Bu sürecin ardından siyasi partiler arasında Anayasa yapımına yönelik usul ve esasların belirlenmesine yönelik istişareler gerçekleştirilecek. Bu amaçla AK Parti grubundan bir heyet, Anayasa turuna çıkacak ve siyasi partiler ziyaret edilecek. Yeni ve sivil Anayasanın geniş toplumsal mutabakatla yapılabilmesi için tüm kesimlerin görüşleri alınacak. Siyasi partiler öncelikli başlıklarını belirleyecek, ilerleyen süreçte ortak bir komisyon kurularak çalışmalar hızlandırılacak.