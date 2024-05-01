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Haberler Gündem Yüksek İstişare Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı

Yüksek İstişare Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı, Çankaya Köşkü'nde yapılıyor.

HABER MERKEZİ
Yüksek İstişare Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı.

Kritik toplantı Çankaya Köşkü'nde gerçekleştiriliyor.

NEDİR BU YİK?

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu veya kısa adıyla Yüksek İstişare Kurulu (YİK), ulus ve devlete hizmeti olmuş bilgi ve birikim sahibi kişilerin bu kazanımlarından yararlanılabilmesi amacıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15 Mayıs 2019 tarihinde yayımlanmış Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile oluşturulmuş kuruldur.

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