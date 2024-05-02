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Başkan Erdoğan Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kritik görüşmede Başkan Erdoğan İslam Dünyası'nın birlik içinde hareket etmesinin önemli olduğunu vurguladı.

HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Gambiya ikili ilişkileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve Gambiya'da düzenlenecek 15. İslam Zirvesi konuları ele alındı.

Görüşmede, Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması ve Birleşmiş Milletler kararlarına uyulmasının sağlanması için İslam dünyasının birlik içinde hareket etmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Başkan Erdoğan, İslam Zirvesi'nde yapılacak müzakerelerin ve alınacak kararların hayırlara vesile olması dileğini iletti ve zirvede Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temsil edeceğini belirtti.

Erdoğan ayrıca, Türkiye ile Gambiya ilişkilerinin geliştirilmesi için gelecek dönemde ortak adımlar atılabileceğini söyledi.

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