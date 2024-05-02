Başkan Erdoğan Özel’i kabul edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 16.00'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul edecek. Başkan Erdoğan ve Özel, 23 Nisan resepsiyonundaki ilk temasın ardından bugün bir araya gelecek. Kritik kabulde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çalışmasını gündeme getirmesi bekleniyor.

MAKAMA SAYGIDAN TAVİZ YOK

Başkan Erdoğan ve Özel, TBMM'deki 23 Nisan Resepsiyonu'nda, Erdoğan'ın Özel'e daveti üzerine gerçekleşen çay sohbeti sonrası kapsamlı bir görüşme için randevulaştı. Başkan Erdoğan, "Ele alacağımız çok konu var" diyerek "Özgür Özel'e kapımız açık" mesajı verdi. "Nezaketten ve makama saygıdan asla taviz yok" diyen Özel ise, "Kısa bir görüşme değil, uzun ve yapıcı" bir toplantı ümit ettiğini dile getirdi. Özel, "Bundan sonra Türkiye açısından anlamlı olabilecek bir sürece gireceğiz" dedi. Irak dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, Özgür Özel'le yapacağı görüşmeye atıfta bulunarak yeni anayasa çalışmalarının gündemde olacağını söyledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesi bugün 16.00'da gerçekleşecek.

1 MAYIS MESAJI PAYLAŞTI

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, dün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı paylaştı. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti: "Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum."

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ŞEHİT ASKERLERİN AİLELERİNE TAZİYE

BAŞKAN Erdoğan, Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş ve Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen ile Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda geçirdiği kazada yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit olan Sözleşmeli Er Rıdvan Gürsoy'un ailelerine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti. Şırnak'ta Gabar Dağı Pire Tepe mevkiinde dün askeri aracın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu, Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen ve Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.