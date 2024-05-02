Diyalog siyasetinin önemi

31 Mart seçimlerinin çok önemli bir yansıması, İKTİDAR İLE MUHALEFET ARASINDA ılımlı bir iklime yol açması ve yeni siyasi ilişkiler döneminin kapısını açmasıdır.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, 31 Mart 2024 yerel seçimleri sonuçlarının ortaya çıkmasından sonra, meşhur balkon konuşması son derece akıllı, ılımlı siyası ilişkiler dönemini açıcı, aziz milletimizin birlik ve beraberliğini ifade ediyordu.

Siyasette ılımlı iklimin müjdesı olarak Başkan Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün saat 16.00'da AK Parti Genel Merkezi'nde yeni bır kapıyı açarak görüşecekler.

CHP'DE SABOTÖRLER

CHP'nin görünen Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinden sonra grup başkanvekilliği dönemindeki "Polemikçi, kavgacı-saldırgan" tarzından farklı manidar bir siyaset üslubu sergiliyor. Son olarak Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın makamına saygı gösteren, randevu isteyen, diyalogdan bahseden ve kutuplaşmayı bitirmenin faziletlerine değinen bir söylem kullanıyor.

Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında kurulan diyalog ise siyasi iklimin yumuşamasına yol açtı. Artık sadece kavga eden değil, ülke sorunlarını konuşabilen bir muhalefet İLİŞKİSİ aziz milletimiz tarafından makul ve mantıklı bulunuyordu.

Özgür Özel'i koltuğu sallanan genel başkan olmaktan çıkarıp, GERÇEK GENEL BAŞKANLIK seviyesine taşıma politikasına, önce Kemal Kılıçdaroğlu çok kızdı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Saray ile müzakere olmaz, mücadele olur' diyerek suçladığı Özgür Özel, ılımlı tavırlarını göstermeyi sürdürdü.

Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşılıklı iğneli vuruşları sürerken, ardından Ekrem İmamoğlu'nun da Özgür Özel'in ılımlı tavırlarından rahatsız olduğunu gösteren manidar bir gelişme oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'in GERÇEK GENEL BAŞKAN OLMA TAHKİMATINDAN rahatsız olduğunu duymuştuk, bir baktık, Özel'e Amerika üzerinden sabotaj özellikli bir vuruş yaptı.

CHP'yi arkadan yönetme, Özgür Özel'i altına alma sevdasında olan Ekrem İmamoğlu, Erdoğan-Özel görüşmesini sabote etmeye teşebbüs ederek, CNN İnternational'a verdiği mülakatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. İmamoğlu, "Son 2 yılda başıma gelenlerin sebebi otoriterleşen rejim" diye konuştu.

'Hamas terör örgütüdür' demekten gocunmadı.

Sabotör Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'na rağmen, Özgür Özel Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la bugün 16.00'da buluşacak.

Erdoğan - Özel görüşmesinin önemli şifreleri var.

1) Erdoğan buluşma yerini AK Parti Genel Merkezi olarak seçti. Özgür Özel, 'Çankaya olursa iyi olur' demiş, Küllüye olursa da giderim demişti.

Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le konuşacak.

2) Özgür Özel, sabotör Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'ndan çekinmemiş gibi davranıyor. Bana göre, şimdilik.

Çünkü, 1 Mayıs için Saraçhane kalkışması öncesi, Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel başbaşa görüştüler. Ekrem İmamoğlu, Özel'i uyarmış olabilir. Bunun sonucunu, Erdoğan'la görüşmesi sonrası Özgür Özel'in tavırlarından anlayacağız.

3) Özgür Özel'in AK Parti Genel Başkanı ile yapacağı görüşme, bir DEVLET görüşmesi olmayacak. Daha çok CHP'nin belediye borçları, bürokrasi konusu parantezıne alınmış görünüyor.

4) Bu görüşmenin DEVLET GÖRÜŞMELERİNE GEÇMESİ için Özgür Özel'in, ılımlı siyasal davranışlarının devamı gerekiyor.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun, Özgür Özel'in kendi geleceğine katkı yapacak ılımlı tavırlarından rahatsızlığının artması ihtimali, CHP içinde yeni gelişmelerin konu olması söz konusudur.

SONUÇ

Özgür Özel'in diyalog siyaseti ne kadar sürecek?

CHP Genel Başkanlığı ve CHP'nin yönetimi konusunda hesapları olan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, daha sonra da Mansur Yavaş'ın nasıl karşılık verecekleri önemli sorulardır.

Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'la olası 'DİYALOG SİYASETİ'nde Özgür Özel'in olası başarılı olmasından tedirgin olacakları belli oldu.

Özgür Özel'in GERÇEK GENEL BAŞKAN OLMA tahkimatından Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun muhakkak zemin kaybı olacak. Bu süreçte, Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha pasif pozisyonda bulunduğu gözleniyor ama Ekrem İmamoğlu için ilginç manevralar gündeme girecektir.

Nihayetinde, Ekrem İmamoğlu, elleriyle Genel Başkan seçtirdiği Özgür Özel'in GERÇEK GENEL BAŞKAN OLMA TAHKİMATINA ne kadar müsade edeceği önemli bir kavşak olacak.

Kısa ve orta süreçte (CHP olağan kurultayı Haziran 2026'da olacak) ondan önce ve 2026'da Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'i Genel Başkanlıktan indirme imkanı gözden uzak tutulmamalıdır.

CHP'DE ÖMÜR BİTER, MANEVRALAR BİTMEZ.