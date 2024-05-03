8 yıl sonra bir ilk

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i dün AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Yaklaşık 1 saat 35 dakika süren görüşmede AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan da hazır bulundu. Kulis bilgisine göre görüşme son derece olumlu havada geçti. 8 yıl sonra AK Parti Genel Merkezi ilk kez bir CHP Genel Başkanı'nı ağırladı.

Görüşmenin ana gündemi yeni Anayasa oldu.

ANA GÜNDEMİ SİVİL ANAYASA

Başkan Erdoğan görüşmeden 10 dakika önce Genel Merkez'e girdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ön kapıdan genel merkeze 16.02'de giriş yaptı. Özel'e protokol, görüşme düzeni ile devamında not tutulması açısından emekli büyükelçi ve CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan eşlik etti.

Özel'in yanında Namık Tan'ın yanı sıra özel kalem müdürü, basın danışmanı da yer aldı.

Özel'i kapıda AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve Cumhurbaşkanlığı Protokol Müdürü Barkın Kayaoğlu karşıladı.

Özel, tokalaşmanın ardından binaya geçti.

Görüşme 16.07'de başladı. Özel'in lacivert takım elbise, mavi gömlek ve mavi kravat taktığı gözlemlendi. Başkan Erdoğan, Özel'i genel merkezin 8'inci katında asansörün önünde karşıladı. Kısa süreli selamlaşmanın ardından Başkan Erdoğan Özel'i görüşme odasına davet etti. Görüşmede ana gündem maddesi ise yeni sivil Anayasa oldu.

CHP'YE İADE-İ ZİYARET YAKINDA

Görüşmede, Özel'in Anayasa dışında kendi belirlediği 8 ana başlıktan oluşan gündem maddelerini ilettiği öğrenildi. Öte yandan görüşmenin gerçekleştirildiği odada 2 Türk bayrağı ve 2 AK Parti bayrağı yer aldı. Türk bayraklarının birinde Cumhurbaşkanlığı forsu yer alırken, Erdoğan'ın sağındaki koltuğun boş olması protokol düzeninden kaynaklandığı öğrenildi. Görüşmede Özel'e meyve, kuruyemiş ve çay ikram edildi. Öte yandan, Başkan Erdoğan'ın iade-i ziyaret yapacağını belirttiği, Özel'in ise, 'Memnuniyet duyarız' dediği öğrenildi. Öte yandan Özgür Özel, görüşmenin çok olumlu bir havada geçtiğini belirtti.

"MENFUR HADİSELERE SESSİZ KALAMAYIZ"

BAŞKAN Erdoğan, dün Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı katılımcılarına da hitap etti. Başkan Erdoğan, "Uluslararası Demokratlar Birliği, Avrupa'daki kardeşlerimizin haklarının korunması, Avrupalı Türklerin entegrasyon süreçlerinin kolaylaştırılması, genç kuşakların asimile olmadan içinde yaşadıkları topluma katılımı gibi çok geniş bir yelpazede gerçekten kıymetli faaliyetler yürütüyor. Hak verilmez, alınır şiarıyla mücadele tempomuzu biraz daha artırmalıyız" diye konuştu.

"GÜÇLÜ OLMALIYIZ"

"AVRUPA Türk toplumu olarak saflarımızı sıklaştırmalı, her zamankinden daha dinamik, daha kuşatıcı ve kucaklayıcı bir anlayışla hareket etmeliyiz" diyen Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Bbiz nerede yaşarsak yaşayalım milletçe güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Solingen faciasından 31 yıl sonra 25 Mart'ta yine aynı yerde düzenlenen ırkçı saldırıyı gündeme getirdik. Bu menfur hadiseler karşısında sessiz kalamayız." Filistin davasına verilen güçlü desteğe de değinen Başkan Erdoğan, "35 bin Filistinlinin ölümünü sadece seyrettiler. Filistin'e destek verdikleri için rektörler, profesörler işten atılıyor, linç ediliyor" dedi.

BÜLENT ERANDAÇ