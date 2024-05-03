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Haberler Gündem Semed Ötünç çetesi çökertildi

Semed Ötünç çetesi çökertildi

HABER MERKEZİ
Semed Ötünç çetesi çökertildi
ÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, Bursa Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Bursa merkezli İstanbul, Adana, İzmir, Manisa, Bilecik, Muğla ve Kırıkkale'de operasyonlar düzenlendiğini belirtti. Aralarında elebaşı Semed Ötünç'ün de yer aldığı 42 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.
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