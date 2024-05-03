Terör, kaynağında yok ediliyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, terörle mücadeleye ilişkin bilgiler verildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) terörle mücadeleye ilişkin, "Son bir haftada 43, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar ise 376'sı Irak'ın, 469'u Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 845 terörist etkisiz hâle getirildi" bilgisini paylaştı.

HUDUDU GEÇEMEDİLER

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin, terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak gerçekleştirdiği kararlı operasyonlarla son bir haftada 43, 1 Ocak'tan bugüne kadar 376'sı Irak'ın, 469'u Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplam 845 terörist etkisiz hale getirildi. Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9'u terör örgütü mensubu toplam 364 şüpheli yakalandı. 2 bin 264 şüpheli ise hududu geçemeden engellendi. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3 bin 133'e yükseldi. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 50 bin 860 oldu.

"IRAK İLE ÇALIŞMALARIMIZ KOORDİNELİ ŞEKİLDE SÜRECEK"

MSB kaynakları, Irak sınır birliklerinin Türkiye'nin operasyon bölgelerine yakın noktalarda üs bölgeleri kurmalarıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Açıklamada, "Irak ile başlayan diyalog sonucu PKK'nın faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak operasyon bölgelerimize komşu alanlarda Irak sınır muhafızlarının yaptığı faaliyetlerdir. Bu faaliyetler bizimle de koordineli şekilde gerçekleştirilmektedir. Bundan sonraki süreçte; PKK'nın faaliyetlerinin engellenmesi, hudut güvenliğinin sağlanması ve bölgede yaşayan sivil Irak halkının can güvenliğinin korunması maksadıyla Irak ve ülkemiz arasında çalışmalar koordineli olarak devam edecektir" denildi.