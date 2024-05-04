”Amerika’da üniversiteliler protestolarını sürdürecek”

Dünyanın önde gelen yüksek öğrenim kurumlarında 16 Nisan'dan bu yana İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik saldırıları protesto edilirken, ABD'de protestolara katılan yaklaşık 2 bin 200 kişi gözaltına alındı. Dünya çapında protestolar birçok farklı üniversite ve eğitim kuruluşuna yayılırken, kampüslerde polis ve güvenlik güçlerinin sayısı da artmaya başladı. ABD Eğitim Bakanlığının, Columbia Üniversitesine Filistin'e destek gösterilerine katılan öğrencilere yönelik ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle federal soruşturma açtığı belirtildi. Öte yandan Amerikalı aktivistler, öğrencilerin destek gösterilerini sürdürme kararında olduklarını belirtti.