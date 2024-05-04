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Harekat öncesi temizlik: Irak’ın kuzeyinde 32 terörist etkisiz

HABER MERKEZİ
Harekat öncesi temizlik: Irak’ın kuzeyinde 32 terörist etkisiz
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe- Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 32 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Cesur, Azimli ve Muktedir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 32 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terör örgütlerinin belini doğrultmasına izin vermeyecek, bulundukları bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.
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