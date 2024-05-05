İşte Cem Garipoğlu’nun son görüntüleri! Adım adım intihara böyle gitti

Sabah, Cem Garipoğlu'nun intihar etmeden kısa bir süre önce hapishanede zamanını nasıl geçirdiğini ve neler yaptığıyla ilgili hem kamera görüntülerine hem de ayrıntılara ulaştı.
10 Ekim 2014 tarihinde intihar ettiği iddia edilen Garipoğlu'nun gerçekten ölüp ölmediğiyle ilgili soruşturma dosyasına da giren bilgilere göre Garipoğlu, Silivri 5 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna 24 Ekim 2011 tarihinde götürüldü. Bir süre güvenlik nedeni ile F Blok F9 üst blok koğuşuna yerleştirildi. 1 Aralık 2011'de talebi üzerine F Blok F3 Alt koğuşuna yerleştirildi.
4 ODA 1 MUTFAK BİR DE AVLU
Garipoğlu, Silivri'de 10 Ocak 2013'e kadar koğuşu aynı hapishanede cezasını çeken kişilerle paylaştı ancak bu tarihten itibaren güvenlik gerekçesi ve kendi talebiyle tek başına F Blok F3 Alt koğuşuna alındı. Ta ki intihar ettiği iddia edilen 10 Ekim 2014 tarihine kadar. Garipoğlu'nun koğuşunda 3 yaşam odası, 1 hobi odası, 1 mutfak ve avlu yer alıyordu.
Garipoğlu'nun intihar ettiği iddia edilen 10 Ekim ve 9 Ekim 2014 tarihlerindeki tüm koğuş giriş çıkış ve içerisini gösteren kamera kayıtları adli emanete alındı. Kameralar, özel yaşam alanı olan bölmeler ve mutfağı görmüyordu, sadece bölmelere giriş çıkış, koğuş dışı ile içinin koridor kısmı ve mutfakla bağlantısı bulunan avluyu gösteriyordu.
ANNE VE BABASIYLA 1 SAATLİK GÖRÜŞME
İntihardan bir gün önce 9 Ekim'de sabah sayımını saat 08.11'de veren Garipoğlu, Kurban Bayramı nedeniyle anne ve babası ile açık görüş yapmak için saat 10.50'den 11.42'ye kadar gardiyanlar tarafından koğuşundan alınarak geri götürüldü.
GARDİYANLAR ONU EN SON 01.50'DE GÖRDÜ
Garipoğlu, 11.42'de koğuşa getirildiğinde öğle yemeğini de koğuştayken aldı ve yemekten sonra bir süre koğuşta bir süre de avlu da dolaştı. 14.30 sıralarında tekrar koğuşuna geçti ve mazgaldan verilen yemeği aldı. Akşam saatlerine kadar koğuş içerisinde bölmeler arasında yaşantısına devam etti. 20.07'de akşam sayımını verdi.
Gardiyanlar koğuşa gelerek gece sat 01.50 sıralarında koğuş içerisini mazgaldan kontrol etti. Garipoğlu o sırada mutfakta bulaşıkları yıkıyordu. Kapıya gelen gardiyanlara başını uzatarak cevap verdi. Alınan ifadeler ile kamer görüntüleri bu olay örgüsüyle örtüştü.
TABUREYİ ALDI KAPIYI KAPATTI
Kamera görüntülerine göre 9 Ekim'i 10 Ekim'e bağlayan gece uzun bir süre koridorda volta atan Garioğlu saat 03.09'da 3'üncü bölmenin kapısını tamamen kapattı. Garipoğlu 4 dakika sonra ise koridorda bulunan tabureyi aldı ve 3'üncü bölmeye geçip kapısını tekrar kapattı. Bir daha da dışarıya çıkmadı. Bu esnada kamera kayıtlarına göre, avlu, iç ve dış koridor görüntülerinde koğuşa giren, çıkan kimse yoktu.
BAŞINDA POŞETLE YERDE YATAR VAZİYETTE BULUNDU
İnfaz koruma memurları 10 Ekim sabah sayımı için koğuşa geldi ve seslendi. Ancak Garipoğlu ses vermedi. İçeri giren gardiyanlar Garipoğlu'nu 3 numaralı odada başında poşet, boynunda, kırmızı renkli düğümlenmiş naylon çamaşır ipi, üstü çıplak, altında eşofman bulunur şekilde yerde yatar şekilde buldu. Görevliler hemen revir ve 112 sağlık ekiplerini haberdar etti. Yapılan sağlık kontrolünde Garipoğlu'nun vefat ettiği anlaşıldı.
2 NUMARALI ODADA DERS KİTAPLARI ÇIKTI
Koğuş içerisinde yapılan incelemelere göre, 1 numaralı oda Garipoğlu tarafından önünde çekilebilir durumda masa ile kapalı tutulu şekilde bırakılmıştı. Bu oda içinde yapılan aramada intihar notu ya da şüpheli bir duruma rastlanmadı. 2 numaralı odada ise Garipoğlu'nun yatağı, özel eşyaları bulunuyordu. Detaylı aramalarda burada ders kitapları ve şahsi eşyalar da bulundu.
RESİM YAPTIĞI ODADA İNTİHAR ETTİ
3 numaralı odada yani Garipoğlu'nun intihar ettiği iddia edilen odada yapılan aramada, boş resim tuvali, boyalar, yatağı bulunmayan boş bir ranza ve üstünde bazı eşyalar yer alıyordu. Şüpheli görülen tüm eşyalara el konuldu ve muhafaza altına alındı. 4 numaralı odada ise temizlik malzemeleri yer alıyordu.
İNTİHAR NOTU BIRAKMADI
Tüm koğuş detaylı olarak kamera kaydına alınarak arandı. Koğuşta bulunan çöplere kadar arandı ve herhangi bir intihar notuna ulaşılamadı. Olay yeri inceleme uzmanları olay yerini krokilendirdi. Tüm bölmelerdeki acil çağrı butonları da çalışır durumdaydı. Yapılan arama tutanağa geçirildi. Aynı zamanda koğuş içerisinde herhangi bir boğuşma, kavga, mücadele bulgusuna da rastlanmadı.
DNA'SIYLA UYUMLU
Koğuştan ve Garipoğlu'ndan alınan deliller İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü ve Adli Tıp Kurumu'nca incelendi. Koğuştaki ve Garipoğlu'ndan alınan delillerle 2009 yılında cinayetin işlendiği sırada Garipoğlu'ndan alınan özelliklere ait genotipin uyumlu olduğu sonucuna varıldı. Başka bir DNA'ya rastlanmadı. Anne ve baba Garipoğlu'ndan da alınan DNA örnekleri temiz çıktı.