İşte Cem Garipoğlu’nun son görüntüleri! Adım adım intihara böyle gitti

Sabah, Cem Garipoğlu'nun intihar etmeden kısa bir süre önce hapishanede zamanını nasıl geçirdiğini ve neler yaptığıyla ilgili hem kamera görüntülerine hem de ayrıntılara ulaştı.

10 Ekim 2014 tarihinde intihar ettiği iddia edilen Garipoğlu'nun gerçekten ölüp ölmediğiyle ilgili soruşturma dosyasına da giren bilgilere göre Garipoğlu, Silivri 5 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna 24 Ekim 2011 tarihinde götürüldü. Bir süre güvenlik nedeni ile F Blok F9 üst blok koğuşuna yerleştirildi. 1 Aralık 2011'de talebi üzerine F Blok F3 Alt koğuşuna yerleştirildi.