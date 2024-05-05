İtalya, Ukrayna’ya asker göndermeyeceğini yineledi

İTALYA Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme ihtimalini tekrar dile getirmesi üzerine, İtalya'nın Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini yineledi. Macron'un İngiliz The Economist dergisine verdiği mülakatta Fransa'nın Ukrayna'ya asker gönderme ihtimalini göz ardı etmediğini belirtmesi ve Rusya'nın Ukrayna cephe hattını geçmesi, Kiev'in asker destek talep etmesi halinde bu ihtimalin "meşru" şekilde gündeme gelebileceğini söylemesi, İtalya'da iktidarın tepkisini çekti. Tajani, "Rusya ile savaşta olmadığımızı söyledik. İtalyan askerlerini Ukrayna'ya savaşmaya göndermeyeceğiz. Ukrayna'nın bağımsız bir devlet olma hakkını savunuyoruz. Fakat Rusya ile savaşta değiliz" dedi.