MİT’ten PKK’ya ağır darbe

Milli İstihbarat Teşkilatı, teröristlere göz açtırmıyor. Nisanda düzenlenen operasyonlarda 19 terörist yakalandı, 16 terörist etkisiz hale getirildi. 5 Nisan'da terör örgütü PKK/ YPG'nin kadın yapılanması YPJ'nin sözde sorumlusu Vahide Atalay'a operasyon düzenlendi. Terörist Atalay, Suriye'nin Ayn El Arab bölgesinde etkisiz hale getirildi. Aynı gün PKK/YPG'nin sözde sorumlularından terörist İpek Demir yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Teşkilat, terör örgütü DHKP-C'nin sözde sorumlularından Fehmi Oral Meşe'nin İsviçre'den İstanbul'a geleceğini tespit etti. PKK/KCK'nın sözde Almanya Köln/Troisdorf sorumlusu Mürsel Durmaz da kıskıvrak yakalandı.

HEPSİ PAKETLENDİ

24 Nisan'da PKK/KCK'nın bir başka sözde Almanya sorumlusu Saim Çakmak yakalandı. 30 Nisan'da MİT koordinasyonunda, 5 ilde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda ise 13 terör örgütü üyesi yakalandı. DEAŞ'ın 2 sözde sorumlusu, Ziyad El Hacci ve Musa Muhammed El Habib'e Barış Pınarı Harekat bölgesinde operasyon düzenlendi. Teröristler Suriye Milli Ordusu güçlerince yakalandı. Nisan ayının son haftasında Hakurk bölgesinde 15 terörist etkisiz hale getirildi. Dün de Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. MSB'den yapılan açıklamada, "Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.