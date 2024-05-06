Atama takvimini Erdoğan duyuracak

Cumhurbaşkanlığı kabinesi, bugün Beştepe'de toplanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak kabinenin, ana gündem maddesi ekonomi, kamuda tasarruf ve öğretmen atamaları olacak. 2024 yılı enflasyon raporu ve istihdam, ihracat ve cari fazla yoluyla büyümeye yönelik uygulanan ekonomik politikanın çıktıları değerlendirilecek.

ATAMA SAYISI NETLEŞECEK

Fahiş fiyatla ve enflasyonla mücadele Kabine'nin öncelikli gündeminde yer alıyor. Stokçuluk, fahiş fiyata ceza ve fırsatçılar da kabinenin önemli başlıkları arasında. Enflasyonu tek haneye indirme hedefi doğrultusunda atılan adımlar ele alınacak. Kamuda yapılan harcamaların azaltılması ve israfın önüne geçilmesi için alınacak ek tedbirler masaya yatırılacak. Kabinenin bir diğer önemli ana gündem maddesi ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in geçtiğimiz günlerde duyurduğu atama sayısı ve takvimi olacak. Tekin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte kaç bin öğretmen ataması yapılacağını kararlaştıracak. Toplantı sonrası atama sayısını ve takvimini Başkan Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.

YARGI PAKETİ DETAYLARI

Hükümetin önümüzdeki günlerde Meclis'e göndermeye hazırladığı 9'uncu Yargı Paketi de kabinede ele alınacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın son günlerde gerçekleştirdiği ikili temaslar toplantıda geniş yer bulacak. Kabine toplantısının gündeminde İsrail'in Filistin'e yönelik soykırımı önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Gazze'deki son durum, çatışmaların bölgeye yayılma riski, Gazze'ye yönelik Türkiye'nin insani yardım faaliyetleri konu başlıları olarak öne çıkıyor. İsrail ile ticaretin tamamen durdurulması konusu da Kabinede değerlendirilecek.