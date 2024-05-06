Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Küliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan kaöeralar karşısına geçerek Ulusa Sesleniş konuşması yaptı. Başkan Erdoğan canlı yayında, son Kabine Toplantısında alınan kararları açıklıyor...

CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şöyle:

Bu sabah milli savaş uçağımız KAAN ikinci defa gökyüzüyle buluştu. Yılbaşından beri iki kez milletimizin göğsünü kabartan TUSAŞ'ı ve SSB'yi tebrik ediyorum.

Arapça alerjisinin gerisinde hastalıklı zihniyet vardır. Bunların derdi ne Türkiye'dir ne Türkçedir. Bunlar içlerindeki marazı ve nefreti sürekli birilerine yönelterek egolarını tatmin etmeye çalışan zavallılardır. Yurtseverlik, ülkemize sığınan mazlumlara zulmetmek değildir. Vatanına sahip çıkmak; ayrımcılık yapmak, yabancı turistleri, öğrencileri, sığınmacıları nefret objesi haline getirmek değildir.

Devlet ve millet olarak nefret suçu işleyen, Türkiye'nin çıkarlarına zarar veren, yıllık 54,3 milyar dolarlık gelirle ekonomimizin lokomotifi olan turizmi baltalayan faşist çapulculara asla müsaade edemeyiz, etmeyeceğiz.

On yıllar boyunca ilmek ilmek dokuyarak inşa ettiğimiz Türk ve Türkiye algısını bozmaya kimsenin hakkı yoktur ve olamaz. Nefret suçlarıyla mücadele noktasında bundan sonra daha kararlı, cezai açıdan daha caydırıcı adımlar atacağız.

TERÖRLE MÜCADELE MESAJI

IRAK'ın PKK'yı terör örgütü olarak ilan etmesini bekliyoruz. PKK her iki ülke için de tehdit kaynağı. PKK hayat alanı buldukça kendimizi güvende hissedemeyiz. Bölücü örgüte neşteri vuracağız.

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