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Haberler Gündem Emine Erdoğan’dan ‘Dünya Ebeler Günü’ mesajı

Emine Erdoğan’dan ‘Dünya Ebeler Günü’ mesajı

HABER MERKEZİ
Emine Erdoğan’dan ‘Dünya Ebeler Günü’ mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Dünya Ebeler Günü" dolayısıyla paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğum yaşamın bir mucizesi. Bu mucizenin ilk tanığı ebelerimiz, asırlardır doğal doğum deneyiminde annelerin en önemli rehberi. Ellerine doğan hayatların sağlığı için büyük bir özveriyle emek veriyorlar. Bu kadim mesleğin mensupları, ebelerimizin Dünya Ebeler Günü'nü yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. "Dünya Ebeler Günü", ilk kez 1987 yılında ebeleri onurlandırmak için özel bir gün olarak anılmaya başlanmıştı.
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