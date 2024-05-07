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Haberler Gündem 'Hakim ve savcı yardımcıları' düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

'Hakim ve savcı yardımcıları' düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeye göre, hakim ve savcı yardımcılarının mesleki yetkinliklerini artırmak amacıyla bir yıl süreyle eğitim alması öngörülüyor. Bu eğitimin ardından ise, iki yıl boyunca deneyimli hakim ve savcıların yanında görev yapacaklar.

YAŞAR KAYA
’Hakim ve savcı yardımcıları’ düzenlemesi! Resmi Gazete’de yayımlandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakim ve Savcı Yardımcılığı ile ilgili olarak çalışmalarını tamamladığımız Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği'nin Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu.

"YARGI CAMİAMIZA HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yargı hizmetlerinin vatandaşlarımıza daha etkili ve verimli bir şekilde sunulması için hayata geçirdiğimiz Hakim ve Savcı Yardımcılığı müessesesi ile ilgili olarak çalışmalarını tamamladığımız Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Hakim ve savcı yardımcılarımız, mesleğe kabul öncesinde Adalet Akademisinde 1 yıl eğitim alacak ve usta çırak ilişkisi içinde 2 yıl tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında görev yapacak. Hakim ve savcılarımız bu şekilde kürsüye daha donanımlı ve güçlü çıkacak. Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliğinin yargı camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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