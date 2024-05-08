Başkan Erdoğan Esenboğa’da karşıladı

Kuveyt Emiri Es Sabah, dün Ankara'ya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Meşal El Ahmed El Cabir Es Sabah'ı Esenboğa Havalimanı'nda törenle karşıladı. 16 Aralık 2023'te göreve başlayan Kuveyt Emiri Sabah, Arap dünyası haricinde ilk yurt dışı resmi ziyaretini Türkiye'ye yapıyor. Diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümünde düzenlenecek ziyaret, 7 yıl aradan sonra Kuveyt'ten Türkiye'ye emir düzeyindeki ilk ziyaret niteliğini taşıyor. Havalimanındaki karşılama töreninde Başkan Erdoğan'a Bakan Mehmet Şimşek ve Ankara Valisi Vasip Şahin de eşlik etti. İki lider heyetler arası görüşmeye geçti, Devlet Nişanı Tevcih ve Anlaşmaların imza töreninin ardından Başkan Erdoğan, Kuveyt Emiri Es Sabah onuruna resmi akşam yemeği verdi.

MASADA ÖNEMLİ KONULAR VARDI

Kuveyt Emiri Sabah'ın ziyareti çerçevesinde yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki durum ve İsrail'in Gazze'ye saldırıları başta olmak üzere bölgesel gelişmeler de istişare edildi. İki ülkenin ortak pozisyona sahip bulunduğu İsrail-Filistin meselesi, bölgesel anlamda ele alınacak en önemli konu olarak görülüyor. İkili gündemde ise ticaret, savunma sanayisi, turizm ve yatırım gibi konuların olduğu önemli başlıklar bulunuyor. Kuveyt'le ekonomi, ticaret, inşaat, sağlık, turizm, enerji ve savunma sanayisi gibi alanlarda mevcut işbirliğinin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu bağlamda taraflar arasında yeni anlaşmalar imzalanacak.

YATIRIMLARIN DEĞERİ 2 MİLYAR DOLAR

Kuveyt Haber Ajansının (KUNA) Emir Sabah'ın ziyaretine ilişkin haberinde Türkiye ile ilişkilerin geçmişine dair 1983'te ekonomi, sanayi ve teknik alanlarında, 1988'de yatırım teşviki anlaşmasının imzalandığı bilgisi paylaşıldı. Haberde Türk-Kuveyt Ortak İşbirliği Komitesi ilk toplantısının Ekim 2013'te düzenlendiği ve 62 anlaşmanın imzalandığı bildirildi. Kuveyt ile Türkiye'nin ticaret hacmi 2023'te yaklaşık 700 milyon dolara ulaşırken sektörel çeşitlendirme ve yeni işbirliği mekanizmalarıyla karşılıklı ticaret ve yatırımların artırılması hedefleniyor. KUNA'ya göre Türkiye'de Kuveyt'e ait 400'den fazla şirket, Kuveyt'te 50 civarında Türk şirketi faaliyet yürütüyor. Kuveyt'teki Türk şirketleri, çoğunlukla inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor. Firmalar Kuveyt'in yeni uluslararası havalimanı da dahil 50 proje çalışması yaptı. Bugüne kadar Türkiye'nin inşaat sektöründe Kuveyt'te üstlendiği projelerin değeri 9,2 milyar dolara, Kuveyt'in Türkiye'deki yatırımlarının değeri 2 milyar dolara ulaştı.

YENİ PROJELER HAYATA GEÇECEK

Kuveyt yönetiminin 2035 vizyonu çerçevesinde yeni yatırımlar ve projeleri hayata geçirip petrol gelirine bağımlılığı azaltma hedefi doğrultusunda girdiği dönüşüm sürecine Türk firmalarının daha fazla katkı sağlaması hedefleniyor. Türkiye, bir taraftan da Kuveyt vatandaşlarının turizm, tedavi ve emlak yatırımlarında en fazla tercih ettiği ülkelerin başında geliyor. Kuveyt, nüfusuna oranla Türkiye'ye en fazla turist gönderen ülke konumunda ve Kuveyt vatandaşları Türkiye'de emlak satın alan yabancılar sıralamasında ilk 10'da yer alıyor. Türkiye, 2023'te yaklaşık 400 bin Kuveytli turiste ev sahipliği yaparken Türk vatandaşlarının da Kuveyt'i turizm destinasyonu olarak görmesi hedefleniyor.