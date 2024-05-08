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Haberler Gündem Şifa Hastanesi'nde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 ceset çıkarıldı

Şifa Hastanesi'nde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 ceset çıkarıldı

Gazze'deki hükümet: İsrail ordusunun baskın yaptığı Şifa Hastanesinde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı.

AA
Şifa Hastanesi’nde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 ceset çıkarıldı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Şifa Hastanesinde sürdürülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Sağlık ekipleri, Şifa Hastanesi yerleşkesinde şu ana kadar 3. toplu mezarı tespit etti ve buradan şu ana kadar 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı, çalışmalar sürdürülüyor." denildi.

İsrail askerleri tarafından çok sayıda Filistinlinin alıkonulduğuna ve kaybedildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Çalışmalar bitmedi ve yeni onlarca cesedin çıkarılmasını bekliyoruz." ifadesine yer verildi.

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