Avrupa Günü’nde Gazze mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü için mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan, "Gazze krizi bağlamında bazı Avrupa kurumlarının ve ülkelerinin izlediği politikalar Avrupa değerlerine yönelik inancın sarsılmasına sebep olmuştur" dedi. Başkan Erdoğan, mesajında, Avrupa bütünleşmesinin temellerini atan Schuman Deklarasyonu'nun yayımlandığı 9 Mayıs'ın, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) adaylık statüsünün tescil edildiği 1999 yılından bu yana ülkede de "Avrupa Günü" olarak idrak edildiğini belirtti.

İSLAM DÜŞMANLIĞI TIRMANIYOR

Avrupa Günü'nün, sadece Avrupa'nın siyasi ve ekonomik birliğinin başlangıcı olmakla kalmayıp aynı zamanda onlarca yıl süren ortak çabanın meyvesi durumundaki barışın ve istikrarın anılmasına da imkan sağladığını ifade eden Başkan Erdoğan, savaşlar, çatışmalar, terör eylemleri, düzensiz göç ve iklim değişikliği gibi birçok meydan okumanın, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Kıtası'nda da düzeni tehdit ettiğini aktardı. Başkan Erdoğan, şöyle konuştu: "Giderek tırmanan İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı ve ırkçılık, Avrupa'da hayatlarını sürdüren insanlarımız ve göçmenler için en büyük endişe kaynaklarından biridir.

Avrupa Türk toplumuna yönelik ayrımcılık ve nefret suçları günden güne olağan hale gelmektedir. Bugüne kadar 15 bini çocuk toplam 35 bin Filistinlinin katledildiği Gazze krizi bağlamında bazı Avrupa kurumlarının ve ülkelerinin izlediği politikalar ise Avrupa değerlerine yönelik inancın sarsılmasına sebep olmuştur. AB'nin, geniş Avrupa coğrafyası ve Akdeniz Havzası'nda kapsayıcı, işbirliğini önceleyen ve adaletli politikalar izlemesi, Kıtamızın geleceği açısından her zamankinden daha önemli hale gelmiştir."

ADİL VE SONUÇ ODAKLI YAKLAŞIM

Türkiye ve AB'nin ilişkilerinin temeli olan katılım müzakereleri dahil her alanda işbirliğini geliştirmesinin vaktinin çoktan geldiğini vurgulayan Başkan Erdoğan, "AB'nin ülkemizle ilişkilerini ahde vefa ilkesi çerçevesinde adil ve sonuç odaklı bir yaklaşımla yürütmesi, ilişkilerimizi çıkmaza sokan politika ve söylemlerden kaçınması hayati öneme sahiptir.

Avrupa Birliği'nin küresel güç olmasını da olumsuz anlamda etkileyen ülkemize yönelik dışlayıcı politikalar karşısında, Türkiye; sahip olduğu stratejik imkanlarını geliştirmekten geri durmayacaktır. Bu düşüncelerle, vatandaşlarım başta olmak üzere tüm Avrupalıların 9 Mayıs Avrupa Günü'nü tebrik ediyorum."

BAŞKAN ERDOĞAN BREZİLYALI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, rkiye ve Brezilya ikili ilişkileri ile küresel ve bölgesel konular ele alındı. Başkan Erdoğan, Brezilya'nın İsrail'in Filistin topraklarında uyguladığı vahşet karşısında izlediği tutumun takdire şayan olduğunu, kalıcı ateşkesin tesisi ile bölgeye insani yardımların ulaştırılması konusunda çabaların artırılması gerektiğini söyledi. Hamas'ın ateşkesi kabul etmesine rağmen İsrail'in saldırılarını ve katliamlarını artırarak sürdürdüğünü ortaya koyan Başkan Erdoğan, bu noktada Filistin Devleti'nin tanınması ile ilgili girişimlerin desteklenmesinin önemli olduğunu ifade etti.