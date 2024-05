Hastanelerde ’Onaylı Randevu’ dönemi başlıyor

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da 'Ulusal Sağlık Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. "Bilgi kirliliğinin önüne geçmek için tıpkı bugün olduğu gibi sizleri Sağlık Koordinasyon Kurulumuzun kararları konusunda bilgilendireceğim" diyen Bakan Koca, Sağlıkta yakın dönemde nelerin gerçekleştirildiğine değinmek isterim. Bunlardan birincisi beyaz reformdur. Sağlıkta şiddet yasası sonucu şiddet önemli ölçüde azalmıştır" dedi.

HASTALIKLAR TARANIYOR

UZAKTAN Sağlık Hizmeti ile ilgili altyapı çalışmalarının tamamladığını ve pilot uygulamaların başlatıldığını ifade eden Bakan Koca, "Kronik hastaların takibi, rapor, reçete yenileme için de bu uygulama sayesinde çevrim içi hizmet sunmayı planlıyoruz. Kısa adı Yaşam olan sağlıklı Yaş Alma Merkezlerimizi hayata geçirdik, uygulamaya 80 yaş üzeri vatandaşlarımızdan başladık, yaş sınırını aşağı indirerek uygulamayı yaygın hale getireceğiz. Evlilik öncesi SMA Taşıyıcı Tarama Programı kapsamında 1 milyon 400 binden fazla çifti taradık. Yeni doğan SMA Tarama Programında 2 milyon 200 binden fazla bebeğimiz için tarama yaptık. Erken tanı, tedavi başarımızın yüzde 90'ın üzerine çıkmasını sağladık. Aile diş hekimliği uygulamasını 3 ilimizde pilot olarak uyguladık. Yatak kapasitesi 15 bini bulacak olan 12 şehir hastanemizin yapımı devam etmektedir" dedi.

Kullanılan her 100 kutu ilacın 91'inin ülkemizde üretildiğini de belirten Bakan Koca şöyle konuştu: "Sağlık vadisini kurma çalışmalarını hızlandırdık. Hıfzıssıhha Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Üretim Merkezimizin inşaatını tamamlayarak pilot üretimlere iki yıl içinde başlayabileceğiz. 2028'de tüm aşılar yüzde 100 yerli üretim olacak. Burada sayamadığım daha birçok düzenleme ve iyileştirmelerle en iyi hizmeti vermek gayretindeyiz. Bu hizmetlerin tamamı Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdikleri teveccüh ve destekle gerçekleşmiştir. Kendilerine huzurlarınızda tekrar teşekkür etmek istiyorum." Sağlıkta istenilen sonucun temelde insan kaynağına bağlı olduğunu, tıpta uzmanlık eğitimi talebini artırarak 4 yıl sonra uzman hekim sayısının iki katına çıkmasını garanti altına aldıklarını anlatan Bakan Koca şöyle konuştu: "Geçen yıl 23 milyon kişi aldığı randevulardan en az birine gelmedi. Gelinmeyen toplam randevu sayısı 81 milyon. Bu gibi sebeplerle randevu kapasitesinin yüzde 30'u kullanılamadı. Sağlık hizmeti almayı son derece kolaylaştıracak bir gelişmeyi konuşmamın bu noktasında sizlerle paylaşmak isterim. Sağlık yöneticileri ve yazılım mühendisleri olarak birlikte bir alt yapı kurduk. MHRS, telefon ve internet erişiminin olduğu her yerde yepyeni bir özellik kazanmış, modifiye olmuş durumda."

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

BAKAN Koca sistemin işleyişini şöyle anlattı: "Ertesi gün randevusu olan her hastamız akşam saat 8'e kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek. Bu sisteme onaylı randevu sistemi, MHRS'de başlatılan bu yeni döneme de onaylı randevu dönemi diyoruz. Uygulama pazartesi günü başlıyor. Onaylı randevu dönemi hayırlı olsun. Yeni dönemde ayrıcalıklı iki hasta grubumuz var. 65 yaş üstü hastalarla kanser hastaları. Bu gruptaki hastalar, onay işlemlerinden istisnadır. Onaylı randevu sistemi hastanelerimize, hekimlerimize zamanı verimli kullanma imkanı sağlayacak. Hasta gelemeyeceği randevuyu iptal edecek. Böylece randevu sadakatsizliği sebebiyle şu an boş kalan kapasitemizi hizmet bekleyen hastalar için kullanabileceğiz. Boş kalan her bir randevuda sistemden randevu alamayıp talep bırakmış hastalarımıza ulaşacağız. Öncelik talep bırakan hastalarda olacak."

GERİ ÖDEME LİSTESİNE 47 İLAÇ DAHA ALINDI

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK), 8'i yenilikçi kanser ilacı olmak üzere 10'u yerli, toplam 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldı. Buna göre, SGK tarafından bedeli ödenen ilaçlar listesine "akıllı ilaç" olarak da bilinen 8'i yenilikçi kanser ilacı, 21'i alerji aşısı, 2'si büyüme hormonu, 3'ü dirençli uyuz ilacı, 3'ü atopik dermatit ilacı, 2'si diyabet ilacı ve 3'ü psikoleptik/antidepresan olmak üzere 47 ilaç daha eklendi. Ayrıca 12 kanser ilacının ödeme alanı genişletilerek yeni tedavi seçeneği olarak hastaların erişimine sunuldu.