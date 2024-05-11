Öğretmenler iş bıraktı

İstanbul Eyüpsultan'da özel bir lisede okul müdürü olan İbrahim Okutgan'ın, bir öğrenci tarafından tabancayla vurularak öldürülmesini, İzmir'de bir araya gelen öğretmenler protesto etti. Şiddete karşı tepkilerini dile getiren eğitimciler, yasal düzenleme istediklerini söyledi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelen topluluk adına açıklamada bulunan Türk Eğitim Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Merih Eyyup Demir, "Okullarda rehberlik birimleri daha etkin hale getirilmeli, rehber öğretmen sayısı artırılmalı, siyasiler, sanatçılar, sporcular gibi topluma rol model olan insanların eğitim çalışanları ile birlikte görünürlükleri artırılmalı. Öğrenciler arasında çeteleşme, madde bağımlılığı gibi şiddetiyle beraberinde getiren davranışlar için etkili tedbirler geliştirilmelidir" dedi.